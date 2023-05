Comprador do banco Silicon Valley anuncia 500 demissões

O banco norte-americano que adquiriu o Silicon Valley Bank (SVB) anunciou 500 demissões na instituição, que entrou em falência depois de uma corrida aos depósitos em março.

O First Citizens Bank, com sede em Raleigh, capital do estado de Carolina do Norte, no sudeste nos Estados Unidos, disse na quarta-feira que ia despedir cerca de 3% da força de trabalho do SVB.

O diretor executivo do First Citizens Bank, Frank Holding, disse que a mudança vai afetar um número limitado de executivos do SVB, acrescentando que nem os funcionários de serviço aos clientes, nem a equipa com sede na Índia iam ser abrangidos.