Comprimido antiviral pode ser a chave para "matar" a Covid-19 em dias, revelam cientistas

Travar os sintomas da Covid-19 e evitar novos confinamentos. A promessa está num novo comprimido antiviral que os cientistas defendem que pode "matar" o vírus.O anúncio foi feito esta semana pelo primeiro-ministro britânico que garante que, se se comprovar a eficácia, o medicamento será distribuído pela população conforme tenham testado positivo ou tenham estado expostos ao vírus.Um antiviral pode impedir a progressão dos sintomas e prevenir outra onda da Covid-19 no inverno. Até agora, o único antiviral para os estágios iniciais da infecção nos ensaios clínicos no Reino Unido era o Favipiravir, medicamento contra gripe - e o resultado do ensaio é esperado em seis meses.Se os estudos de fase 2/3 mostrarem que o Favipiravir funciona, este pode vir a ser o primeiro tratamento antiviral contra Covid leve - que constitui a grande maioria dos casos. O Reino Unido deverá distribuir milhões de doses através do SNS britânico caso se comprove.