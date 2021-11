Comprimido da Pfizer contra a Covid-19 poderá ficar disponível "no início de 2022"

A farmacêutica Pfizer anunciou esta terça-feira que o comprimido que desenvolveu contra a Covid-19 pode estar disponível "no início de 2022", caso seja autorizado pelo regulador de medicamentos americano.



A Pfizer pediu no passado dia 5 de novembro que o regulador de medicamentos americano (Food and Drug Administration) autorizasse a utilização do antiviral "o mais rápido possível", mas até ao momento tal ainda não aconteceu.





Os testes clínicos do comprimido mostravam que este é capaz de reduzir as hospitalizações e mortes causadas pelo vírus até 89% entre os pacientes de alto risco.Se o medicamento for autorizado, será o segundo antiviral em uso nos EUA, que pode ser usado em casa por pessoas recém-infetadas de modo a impedir doenças graves.