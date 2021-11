Comprimido da Pfizer pode reduzir até 89% o risco de hospitalização e morte por Covid-19

A farmacêutica Pfizer disse esta sexta-feira que os testes clínicos de um comprimido que está a desenvolver contra a Covid-19, capaz de reduzir as hospitalizações e mortes causadas pelo vírus até 89% entre os pacientes de alto risco, foram bem-sucedidos. O sucesso dos testes está a levar a farmacêutica a interromper os estudos de modo a conseguir fornecer o medicamento, o mais brevemente, ao público.Albert Bourla, presidente-executivo da Pfizer, disse, em comunicado, que o medicamento é uma potencial "virada de jogo"."Esses dados sugerem que nosso antiviral oral, se aprovado pelas autoridades reguladoras, tem o potencial de salvar a vida dos pacientes, reduzir a gravidade das infeções por Covid-19 e reduzir até nove em cada dez das hospitalizações.", adiantou o presidente, segundo noticiou o NBC News.A Pfizer divulgou os dados do estudo apenas num comunicado à imprensa, não tendo publicado os dados completos do ensaio clínico. O Dr. John Sanders, diretor das doenças infecciosas da Atrium Health Wake Forest Baptist na Carolina do Norte, nos EUA, disse que é importante que especialistas externos analisem e examinem os resultados. Ainda assim, Sanders disse que as informações preliminares divulgadas eram "notáveis".A Pfizer adiantou que pretende pedir ao regulador de medicamentos americano (Food and Drug Administration) autorização para a utilização do antiviral "o mais rápido possível".Se o medicamento for autorizado, será o segundo antiviral em uso nos EUA, que pode ser usado em casa por pessoas recém-infetadas de modo a impedir doenças graves.