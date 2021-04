Comprimido para tratar a Covid-19 já está a ser desenvolvido e pode estar disponível ainda este ano

Um comprimido para tratar da Covid-19 pode estar disponível ainda este ano. De acordo com o The Telegraph, a farmacêutica Pfizer já se encontra a realizar testes em dois laboratórios nos Estados Unidos e na Bélgica.No ensaio estão envolvidos 60 adultos saudáveis com idades compreendidas entre os 18 e os 60 anos. O medicamento que está a ser testado é um antiviral desenvolvido especialmente para a doença com o nome de código PF 07321332. Classificada como um "inibidor de protease", foi formulada para atacar a "coluna" do vírus SARS-Cov-2 e impedi-lo de se replicar no nosso nariz, garganta e pulmões.Foram os inibidores de protease que mudaram a onda de propagação do HIV no Reino Unido e em todo o mundo. Agora, os investigadores esperam que esta técnica resulte com a Covid-19.