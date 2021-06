Comunidade luso-americana em Newark homenageia legado de Amália Rodrigues em azulejo

Um novo painel de azulejos na rua mais portuguesa de Newark, nos Estados Unidos é a homenagem da comunidade portuguesa a Amália Rodrigues para manter viva e difundir a memória da fadista.

O painel de azulejos, criado pelo artista plástico local Fernando Silva para assinalar o centenário do nascimento da Amália Rodrigues (1920--2020), foi inaugurado, no sábado, em Newark, com a presença da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o cônsul-geral de Portugal em Newark e representantes de grupos locais e clubes recreativos.