Comunidade portuguesa de Los Angeles celebra santos populares com procissão e sardinhas

A comunidade portuguesa de Artesia, no condado de Los Angeles, começa esta sexta-feira uma festa de três dias para celebrar os santos populares, com sardinhas, bailes e procissões.

A Festa dos Santos Populares, que tinha sido cancelada no ano passado por causa da pandemia de Covid-19, vai decorrer até domingo no espaço do salão Artesia Divino Espírito Santo (D.E.S.), reunindo uma comunidade portuguesa que é maioritariamente oriunda dos Açores.

"O destaque é o tradicional jantar com sardinhas, batata e lombinhos de porco", disse à Lusa Isadora Anselmo, membro da direção do Artesia D.E.S.

A responsável referiu que este ano não vai haver marchas, como acontecia em anos anteriores, mas haverá uma procissão com as imagens de Santo António e São João.

Esta Festa junta as celebrações dos dois santos, que anteriormente aconteciam em momentos diferentes e mais cedo no verão, e incluirá ainda um concerto das bandas filarmónicas do Artesia D.E.S., Chino D.E.S., escolas secundárias de Cerritos e Gahr e escola preparatória de Terzlaff.

Também haverá uma vacada na praça de touros do salão, a atuação do grupo juvenil do Luso América de Artesia e bailes com o DJ Casa Portuguesa e o artista Chico Ávila.

"Normalmente aos sábados junta-se muita gente e o jantar de sardinhas é feito na rua", descreveu a responsável.

A celebração é "importante" para voltar a chamar a comunidade após a pandemia, mas Isadora Anselmo referiu que não são esperados tantos participantes como na Festa do Espírito Santo, que decorreu em julho.

"As pessoas estão com receio, porque houve outra vez muitos casos [de covid] aqui na nossa zona", explicou a líder comunitária.

Também devido às interrogações sobre como vai evoluir a situação pandémica, a direção do Artesia D.E.S. irá avançar com um jantar de angariação de fundos para o salão que deverá ser em formato "drive-thru", a 24 de outubro.

Seguir-se-á uma tradicional matança, a 13 de novembro, cujos contornos ainda não foram decididos.

O D.E.S. Portuguese Hall de Artesia foi fundado por emigrantes açorianos em 1927 e a comunidade nesta área, que fica a cerca de 40 quilómetros da baixa de Los Angeles, é composta por alguns milhares de luso-americanos, muitos dos quais de primeira geração.