Concerto em Barcelona mostra que grandes eventos podem ser seguros durante pandemia

O teste piloto que teve lugar num concerto com 5.000 pessoas em Barcelona há um mês mostrou que estes eventos de massas podem ser seguros se forem tomadas as medidas adequadas, de acordo com um estudo publicado hoje.

Duas semanas após o concerto do grupo 'Love of Lesbian', os participantes foram submetidos a testes PCR e "não há sinais que indiquem que a transmissão tenha tido lugar durante o evento, o que era o objetivo deste estudo", disse numa conferência de imprensa Josep Maria Llibre, médico do Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, nos arredores de Barcelona.

Os médicos presentes relataram que, entre as 4.592 que assistiram ao concerto e que deram o seu consentimento para permitir a análise dos resultados dos testes à covid-19, apenas seis pessoas foram diagnosticadas positivas, quatro das quais não foram infetadas no evento.