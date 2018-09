Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Concerto junta milhares contra a xenofobia na Alemanha

Milhares de pessoas assistiram esta segunda-feira a um concerto contra a xenofobia na cidade alemã de Chemnitz.

Por Ricardo Ramos | 12:45

Milhares de pessoas assistiram esta segunda-feira a um concerto contra a xenofobia na cidade alemã de Chemnitz, que na última semana foi palco de violentas manifestações da extrema-direita na sequência da morte de um cidadão alemão num confronto com refugiados sírios e iraquianos.



A mobilização popular, que decorreu sob o lema "Nós somos mais do que eles", é uma resposta à manifestação de sábado que juntou mais de 10 mil apoiantes da extrema-direita, alguns dos quais entoaram cânticos racistas, fizeram saudações nazis e atacaram estrangeiros.



O ministro da Justiça, Heiko Maas, fez domingo um veemente apelo à denúncia deste tipo de atos, afirmando que "está na altura de a maioria silenciosa se fazer ouvir". "Por vezes, temos de nos levantar do sofá e fazer ouvir a nossa voz.



Quando vemos saudações nazis nas nossas ruas, isso é uma vergonha para o nosso país", afirmou Maas.