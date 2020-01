Concorrente do Factor X condenado a nove anos de prisão por exploração sexual de menores

O concorrente do X Factor Danny Tetley foi preso em 2019 por agressões sexuais a menores. Na altura da acusação disse estar inocente mas foi agora condenado a nove anos de prisão por ter enviado fotografias indecentes em troca de dinheiro a adolescentes de 15 e 16 anos.

O cantor esteve presente esta sexta-feira no Tribunal em Bradford para saber a sentença do juiz. Ao anunciar a sentença, o juiz considerou Danny Tetley "perigoso".

"Avalio-o como um indivíduo altamente predador e manipulador", disse ainda o juiz Jonathan Durham Hall.

Para além da sentença de nove anos, o concorrente do X Factor vai ser sujeito a uma ordem de prevenção de danos sexuais por 20 anos.

Danny Tetley admitiu em dezembro do ano passado cinco situações onde houve exploração sexual a crianças e está sob custódia desde então.

O juiz do caso salientou ainda que o concorrente do X Factor se aproveitou do estatuto que adquiriu no programa para "satisfazer as suas necessidades sexuais".

Depois de ser anunciada a sentença, Ian Cotterell, o detetive-inspetor da polícia de West Yorks, quis "agradecer às vitimas por se juntarem aos policias para denunciar os crimes de Tetley".

O concorrente disse, inicialmente, que estava a ser incriminado mas a investigação conseguiu provar que Danny explorava e abusava sexualmente menores de idade através das redes sociais.

"As promessas de dinheiro nas milhares de mensagens que ele enviou a esses rapazes é um exemplo dos comportamentos depravados que os agressores sexuais utilizam na procura de vítimas", afirmou um porta-voz da Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra as Crianças (NSPCC).

Danny Tetley chegou às semi-finais, altura em que começou a usar a fama que ganhou no programa para agredir sexualmente os jovens.