Concorrente do programa Got Talent perde os sentidos em prova arriscada

Pedro Volta, mágico e concorrente do programa Got Talent Espanha, ficou em risco de vida ao realizar um truque arrisco durante o concurso.



De acordo com o jornal espanhol El Mundo, esta foi a segunda vez que o homem perdeu os sentidos a realizar desafios semelhantes.





A mesma publicação avança que Pedro quase perdeu a vida no ano passado quando estava a realizar um truque em que tinha de se colocar num tanque cheio de água com um colete de forças vestido. Submerso de água, o participante tinha de conseguir despir o colete, procurar umas chaves e abrir as fechaduras do tanque. No entanto, passou um minuto de jogo e Pedro perdeu os sentidos entrando em paragem cardiorrespiratória durante quatro minutos.Esta sexta-feira, o concorrente voltou a correr perigo de vida. Pedro estava na semifinal do programa quando tudo aconteceu. O mágico quis repetir o desafio do ano anterior. Desta vez, Pedro conseguiu tirar o colete, apanhar umas chaves e abrir um dos cadeados que o mantinha preso, mas, ao fim de um minuto e meio, perdeu os sentidos.





Os meios de socorro presentes no local foram acionados de imediato. Conseguiram reverter a situação e Pedro abandonou o tanque pelo próprio pé.



Não querendo desistir, o homem ainda voltou ao tanque para conseguir tirar de lá o colete.



Já estabilizado, Pedro explicou que o objetivo dele não passava por ganhar o concurso mas sim por se superar a ele próprio.



"Agora estou bem. Este desafio é muito difícil e estive quase a vencê-lo. Tentei aguentar mais tempo. Foi tudo controlado, não se preocupem. Não brinco com a minha vida. Tenho uma grande equipa de profissionais e trabalhamos muito", descansou os fãs.



"A magia é uma arte maravilhosa, os mágicos não são loucos, tentamos superar-nos", finalizou.