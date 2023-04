Concurso de matar gatos na Nova Zelândia é cancelado após gerar polémica

Um concurso destinado a matar gatos selvagens, criado para crianças, foi cancelado após ter sido alvo de críticas do público e de ativistas dos direitos dos animais. O evento faria parte de uma angariação de fundos para a escola de Rotherham, na Nova Zelândia e tinha como objetivo "proteger pássaros nativos e outras espécies vulneráveis" aos ataques destes felinos selvagens.

Os organizadores tinham anunciado, no sábado passado, a nova categoria júnior para crianças até aos 14 anos, com o objetivo de matar gatos selvagens a troco de um prémio de 250 dólares neozelandeses (cerca de 140 euros), segundo informa a CNN internacional.

"Estamos desapontados e pedimos desculpas àqueles que ficaram entusiasmados em participar em algo que visa proteger os pássaros nativos e outras espécies vulneráveis.", pode ler-se no comunicado publicado pela organização.

Os problemas com gatos selvagens não são novos naquela região. Na Austrália, por exemplo, as autoridades afirmam que estes animais põem em risco a vida de 100 outras espécies nativas. Aquele canal de televisão refere ainda que "os gatos selvagens são os culpados da morte de milhões de pássaros, répteis, sapos e muitos mamíferos, todos os dias, levando as autoridades a organizar abates regulares."