A condecoração da primeira-dama do Brasil com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, numa cerimónia que teve lugar este sábado, no Palácio de Belém, em Lisboa, não caiu bem a muita gente.



André Ventura, líder do Chega, considerou uma “idiotice e subserviência” homenagear Rosângela Lula da Silva - mais conhecida por ‘Janja’ - com uma distinção atribuída a “quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro”.









