Condenação quase unânime a Moscovo e pedidos de sanções severas

Mais de uma dezena de países europeus condenou esta terça-feira como uma grave violação de soberania o reconhecimento pela Rússia da independência de territórios separatistas do Leste da Ucrânia, que "vai aumentar drasticamente as tensões" na Europa, diz a NATO.

As vozes dissonantes vieram do Irão, que considera que foram "as ações provocatórias da NATO, apoiadas pelos Estados Unidos, que complicaram a situação na região", e da Síria, que disse esta terça-feira ter a intenção de fortalecer os laços com as autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou que o reconhecimento pela Rússia da independência destas duas autoproclamadas repúblicas separatistas "é uma violação deliberada do direito internacional e dos acordos de Minsk, que aumenta drasticamente as tensões na Europa", numa mensagem no Twitter.