Condenada a oito anos e meio de prisão jovem que inventou ter sido violada e traficada no Reino Unido

Uma jovem de 22 anos foi condenada a oito anos e meio de prisão, acusada de ter inventado ter sido violada e traficada por um grupo de homens asiáticos e por ter feito várias falsas acusações de violação contra outros homens. Eleanor Williams foi condenada, por um juiz de um tribunal britânico, que considerou as alegações como "pura ficção".A jovem tornarou-se viral na internet durante a pandemia da Covid-19, depois de em maio de 2020 ter publicado fotografias na rede social Facebook onde aparecia com hematomas, um olho negro e um dedo parcialmente cortado, alegando ter sido espancada e obrigada a participar em "festas sexuais" por homens asiáticos "maus, mas inteligentes", na sua maioria proprietários de estabelecimentos paquistaneses, na região de Cúmbria, no Reino Unido.Segundo o Guardian, as acusações espalharam-se muito além de Cúmbria e desencadearam uma campanha de solidariedade a nível global, intitulada "Justiça para Ellie", com uma página no Facebook que contava com mais de 100 mil membros. A campanha resultou numa linha própria de merchandise, com o símbolo de um elefante roxo, e provocou comícios em todo o Reino Unido, surgindo ainda alegações de encobrimento policial.A polícia de Cúmbria registou 151 crimes relacionados com o caso, em 2020, que incluíram crimes de assédio, danos criminais e infrações contra a ordem pública. Os crimes de ódio contra a comunidade asiática triplicaram na região, no verão desse ano.Entre as falsas alegações da jovem estão acusações de violação contra três jovens brancos, um deles Oliver Gardner, que apenas se cruzou com a jovem uma vez, na rua, para lhe pedir um isqueiro. Já Jordan Trengove passou 73 dias em prisão preventiva, depois de Eleanor o ter acusado de a ter violado e drogado, enquanto lhe apontava uma faca.Mas as acusações mais graves foram contra o empresário Mohammed Ramzan, conhecido localmente como Mo Rammy, agora com 43 anos. A jovem acusou o homem de ser o cabecilha de um gang internacional de tráfico humano e de a ter obrigado a ter reações sexuais quanto tinha apenas 12 e 13 anos, acusando-o ainda de a ter traficado, juntamente com dezenas de outras raparigas, pelo noroeste de Inglaterra e pelo estrangeiro.Os três homens revelaram terem tentado tirar as próprias vidas, após as falsas acusações de Eleanor, refere o Guardian.