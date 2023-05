Condenada mulher que violou e engravidou de menino de 13 anos nos EUA

Andrea Serrano, de 31 anos, foi condenada a três meses de prisão depois de violar e engravidar de um menino de 13 anos que a chamava de "mãe", no Colorado, EUA. A família da mulher planeia agora apresentar uma petição ao tribunal para ficar com a custódia do bebé. O pai da criança tem, neste momento, 14 anos.A mulher já tinha sido detida pelo crime, em julho de 2022, sob caução de 70 mil dólares (cerca de 64 mil euros). Andrea Serrano foi acusada de agresão sexual do menor. A mulher confessou os crimes após ser interrogada pelas autoridades."Sinto que se ela [Andrea Serrano] fosse um homem e ele [vítima] uma menina, seria definitivamente diferente (...) Estão a ter compaixão por ela", lamentou a mãe do menino à KKTV, citada pelo Daily Mail."Sinto que o meu filho foi roubado da infância. Agora ele tem de ser pai", acrescentou a mulher quando soube da existência do acordo.Meses depois, em março deste ano, foi divulgado, segundo relata o Daily Mail, que os advogados de Serrano tinham chegada a um acordo com o Ministério Público para a mulher ser registada como agressora sexual.