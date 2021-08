Condenado à morte nos EUA processa prisão para ter pastor religioso na execução

Um recluso norte-americano no corredor da morte processou os responsáveis da prisão para exigir que a presença de um pastor de uma congregação religiosa para que possa pousar as mãos no seu corpo quando estiver a morrer.

A execução por injeção local está agendada para 08 de setembro. Os advogados de John Henry Ramirez, de 37 anos, disseram num processo federal instaurado na terça-feira em Corpus Christi que os responsáveis da prisão estadual tinham negado o pedido para que o seu pastor lhe tocasse com as mãos quando estivesse a morrer.

No processo, pede-se a um juiz federal que permita a Dana Moore, pastor da Segunda Igreja Baptista, uma congregação de Corpus Christi de cerca de 200 fiéis, estar presente aquando da execução e que possa colocar as mãos em Ramirez quando este esteja a morrer. No processo declara-se que Moore acompanhou espiritualmente Ramirez durante cinco anos.