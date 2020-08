Condenado à morte por violar, matar e desmembrar jovem sofre em agonia durante execução

Um criminoso norte-americano, condenado à morte, esteve em agonia durante a execução e sentiu –se "como se estivesse a afogar", revela agora a autópsia ao corpo. Wesley Ira Purkey, de 69 anos, foi executado na cidade de Kansas, no estado do Missouri, após ter sido condenado por dois homicídios que levou a cabo no mesmo ano: matou uma idosa de 80 anos e mais tarde confessou que violou e assassinou uma adolescente de 16 anos, Jennifer Long.

Os crimes remontam a 1998, mas só em 2004 o homem foi condenado à morte. A execução, feita através de uma injeção letal de pentobarbital , só aconteceu a 16 julho. A autópsia foi agora revelada e, segundo o médico responsável, Wesley Purkey sofreu "edema pulmonar bilateral acudo", assim como na traqueia e brônquios, o que significa que se começou a acumular fluído rapidamente nos pulmões, causando "uma sensação de afogamento, que está entre as mais excruciantes e agonizantes que o ser humano pode sentir".

Jennifer Long tinha sido vista pela última vez no liceu de East High, no dia 22 de janeiro. Tinha dito aos amigos que ia faltar a um aula e não apareceu mais. Mais tarde o homicida confessou que atraiu a jovem para a sua carrinha de caixa-aberta, depois de a encontrar num supermercado. Sequestrou a menor, levou para sua casa e violou-a, antes de a esfaquear até à morte. Depois desmembrou o corpo com uma motosserra e queimou o cadáver parcialmente na lareira de sua casa.

Em seguida, terá enterrado os restos mortais numa fossa sética na localidade de Clearwater. Nunca foram encontrados os restos mortais de Jennifer.

O crime só foi descoberto quando Purkley voltou a atacar. Em outubro do mesmo ano invadiu a casa de Mary Bales uma idosa, doente e acamada, e agrediu-a com um martelo, deixando-a morta no chão. Depois foi à cozinha buscar um copo de água. Uma vizinha estranhou a presença de um homem na casa e, quando viu o homicida a tentar queimar o corpo de Mary, chamou as autoridades.

Foi detido e deu-se como culpado do homicídio da idosa, confessando também que era responsável pela morte de Jennifer, cujo desaparecimento era ainda investigado.

"É uma certeza médica que a maioria, senão mesmo todos os prisioneiros condenados à morte e executados desta forma sofrem em agonia, com sensações de afogamento ou sufoco", conta o Dr. Gail Van Normal, especialista na areal, ao australiano News AU.

"Arrependo-me muito da dor e sofrimento que causei à família da Jennifer": foram as últimas palavras do assassino. A execução de Purkley foi a segunda a ocorrer nos EUA nos últimos 17 anos. O caso gerou polémica porque, segundo o advogado, o homicida, já com quase 70 anos, sofreria de demência.