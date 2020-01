Condutor alcoolizado mata seis jovens turistas em Itália

Um condutor alcoolizado despistou-se, a alta velocidade, contra um grupo de turistas alemães, todos com idades entre os 20 e 25 anos, e matou seis deles, na madrugada de domingo, perto de uma estância de ski no Tirol do Sul, Itália.As vítimas tinham estado num clube de diversão noturna e regressavam ao hotel, quando foram abalroadas pelo veículo desportivo.Segundo as autoridades italianas, o condutor, de 28 anos, apresentava um elevado teor de álcool no sangue. Foi detido e levado para o hospital onde fez exames suplementares.Os funcionários do hotel foram os primeiros a aperceber-se da tragédia, relatando um cenário de horror. "Um cenário terrível, pessoas no chão a gritar de dor", disse um dos trabalhadores à imprensa italiana.No local foi montado um hospital de campanha, tendo sido mobilizados mais de 100 operacionais. O óbito das seis vítimas foi declarado no local.Outras onze pessoas, entre elas dois cidadãos italianos, ficaram feridas, tendo sido transportadas para vários hospitais da região. Uma mulher teve mesmo de ser levada de urgência para um hospital em Innsbruck, na Áustria.