Condutor detido por suspeitas de atirar carro de penhasco para tentar matar mulher e filhos menores

Um homem, de 41 anos, foi detido esta terça-feira sob suspeita de tentativa de homicídio da mulher e dos dois filhos, de quatro e nove anos, na Califórnia, nos EUA. O arguido terá conduzido de forma indevida, propositadamente, provocado a queda do carro de um penhasco com centenas de metros de altura. O acidente aconteceu esta segunda-feira.A polícia acreditava, de início, que o caso se tratava de um acidente e procederam ao resgate das vítimas com o recurso a um helicópetro. Quando foram resgatados, os quatro ocupantes apresentavam ferimentos graves."Com base nas provas recolhidas, os investigadores acreditam que este incidente foi um ato intencional", disse a patrulha da autoestrada em comunicado, citada pela CNN.Após o respetivo tratamento hospitalar, o condutor foi detido por tentativa de homicídio. Está agora em prisão preventiva.