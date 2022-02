Condutor de 12 anos morre em acidente contra camião na Irlanda

As circunstâncias do acidente estão por apurar e a Garda Síochána, força policial da República da Irlanda, lançou um apelo para que quaisquer testemunhas da colisão se apresentem.



O condutor do camião, um homem com cerca de 40 anos, não precisou de qualquer tratamento hospitalar. De realçar que na Irlanda, tal como no Reino Unido, a idade legal para poder conduzir um veículo ligeiro é 17 anos.

Uma criança de 12 anos morreu numa colisão entre um carro e um camião, em Limerick, na Irlanda do Norte, esta sexta-feira, pelas 2h da manhã.O menino que estava prestes a completar 13 anos conduzia um Nissan Qashqai e era o único ocupante do veículo, de acordo com a imprensa irlandesa.