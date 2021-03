Condutor de ambulância degola enfermeiro por ciúmes em Madrid

Um condutor de ambulâncias, de 38 anos, degolou um enfermeiro, de 41 anos, no serviço de urgência do Hospital Príncipe das Astúrias de Alcalá de Henares, na capital espanhola Madrid.De acordo com fonte da polícia, tratar-se-à de um crime passional visto que o homicida é namorado de uma enfermeira daquele serviço. Uma alegada traição terá sido a motivação do crime.O crime ocorreu cerca das 14h20 (13h20 em Portugal continental) da tarde deste sábado e o suspeito encontrava-se de férias.A vítima foi identificada como Sérgio LG, enfermeiro e delegado sindical da Assembleia do Movimento dos Trabalhadores da Saúde (MATS). É divorciado e pai de dois filhos.Para levar a cabo o homicídio, o homem vestiu a farda de trabalho num quarto de hospital e saiu à procura do enfermeiro. Quando encontrou o enfermeiro sozinho, numa sala das urgências, ambos ter-se-ão envolvido numa violenta discussão que culminou com o assassino a agarrar numa faca e a degolar a vítima, avança o jornal espanhol El País.Terá sido outro enfermeiro a encontrar a cena do crime e a dar o alerta.