Condutor detido com bandeira nazi após chocar com camião em barreiras de segurança perto da Casa Branca

Um condutor de um camião embateu, esta segunda-feira à noite, contra as barreiras de segurança na Lafayette Square, perto da Casa Branca, nos Estados Unidos da América. Os Serviços Secretos americanos detiveram o homem que, segundo a Reuters, levava uma bandeira nazi na viatura.De acordo com o chefe de comunicações dos Serviços Secretos, Anthony Guglielmi, a investigação preliminar aponta para a possibilidade de o condutor ter atingido intencionalmente as barreiras de segurança. Guglielmi confirmou ainda que não houve registo de feridos.Chris Zaboji, que testemunhou a colisão, disse que depois de bater nas barreiras, o condutor bateu uma segunda vez. Zaboji disse que estava a voltar para casa quando ouviu o barulho causado pelo embate.O presidente dos Estados Unidos tinha-se encontrado com o presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, na Casa Branca na noite desta segunda-feira e não há informações sobre se se encontraria na Casa Branca no momento do incidente.Um hotel da zona foi evacuado a pedido dos Serviços Secretos e a circulação de veículos esteve cortada em algumas estradas próximas.Segundo um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Washington, o alerta foi dado às 21h40 locais (2h40 em Lisboa), para o que foi descrito como uma investigação a um "pacote suspeito".A polícia acabou por determinar que o conteúdo do veículo era inofensivo.