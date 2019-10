Condutor do 'camião do horror' onde foram encontrados 39 mortos regressa a tribunal em novembro

O condutor do camião onde foram encontradas mortas 39 pessoas foi hoje presente a tribunal, onde se decidiu que permanecerá detido até 25 de novembro. Só nesse momento é que se dará como culpado ou não. A audiência foi feita através de vídeo.

O Reino Unido enviou informações ao Vietname para pedir assistência para a identificação de quatro das 39 pessoas encontradas mortas em Essex na semana passada.



Morte de 39 pessoas dentro de camião choca as suas famílias no Vietname

A maioria das 39 pessoas encontradas mortas dentro de um camião em Essex eram provavelmente do Vietname, relatou à agência noticiosa Reuters um líder religioso da comunidade rural vietnamita ligada ao cultivo do arroz, a que se pensa que as vítimas pertenciam.

Maurice Robinson, de 25 anos, foi acusado de 39 crimes de homicídio e outras ofensas, incluindo conspiração para o tráfico de pessoas.

Além de Maurice, uma outra pessoa encontra-se detida, depois de ter sido presa no sábado, dia 26, em Dublin. "Um homem detido pela Guarda em Dublin no sábado, 26 de outubro, é uma pessoa de interesse na nossa investigação ao homicídio", indicou a polícia de Essex em comunicado.

Três pessoas detidas foram libertadas sob fiança, tendo sido questionadas sob suspeita de homicídio e conspiração para tráfico de pessoas.

As autoridades britânicas empreendem agora esforços para identificar as vítimas, pois muito poucas tinham consigo documentos de identificação. O processo passará pela comparação de impressões digitais, registos dentários, ADN e fotografias de amigos.

Até agora, o Vietname ainda não tem confirmações oficiais de que entre os mortos estejam vietnamitas, apesar de uma jovem natural do país ter enviado mensagens aos pais enquanto estaria dentro do camião.

Cerca de 70% dos casos de tráfico humano do Vietname rumo ao Reino Unido, entre 2009 e 2016, tinham como objetivo a exploração laboral, incluindo a produção de canábis e trabalho em salões de manicure. Suspeita-se que as vítimas venham do norte de Vietname, de zonas pobres onde se faz produção de arroz.