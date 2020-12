Condutor fica dez horas preso no carro soterrado por neve

Um condutor americano foi encontrado em hipotermia e com várias ulcerações provocadas pelo frio, depois de ter ficado soterrado dentro da viatura durante mais de dez horas, sob quase 1,5 metros de neve.

De acordo com a polícia estadual de Nova Iorque, Kevin Kresen despistou-se na quarta-feira à noite durante um intenso nevão na região de Owego, no noroeste do estado nova-iorquino.

Sem conseguir sair da viatura, teve o azar de um limpa-neves estar a passar no local e, sem reparar no acidente, desviou-a para cima do carro e soterrou-o.

Sem aquecimento no carro devido à avaria do sistema, o homem de 58 anos fez sucessivas chamadas telefónicas para o 911, o número de emergência equivalente ao nosso 112.

Patrulhas policiais responderam de imediato ao apelo mas não conseguiram encontrar a viatura, que entretanto tinha desaparecido sob um enorme manto de neve.

Só no dia seguinte, mais de dez horas depois do pedido de socorro, é que foi encontrado pelo sargento Jason Cawley num golpe de sorte.

Sem conseguir descortinar a viatura, o agente apercebeu-se de uma saliência que parecia ser de uma fila de caixas de correio.

Quando se encaminhou para elas para confirmar os endereços, chocou contra o carro. Lá dentro estava Kevin Kresen, em estado de hipotermia e com várias ulcerações provocadas pelo frio, estando agora a recuperar num hospital da zona.