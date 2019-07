Madness at blessing off the graves Dundalk graveyard ppl have no shame a man drove over a few ppl pic.twitter.com/x0rd8H5ASM — Herbal freedom fighter Dublin Gaa LFC ? (@ChronicOG101) July 21, 2019

Um vídeo captado por um dos presentes mostra um condutor em alta velocidade a entrar num cemitério no Reino Unido, durante uma cerimónia anual onde estavam milhares de pessoas.O suspeito foi detido mas várias pessoas ficaram feridas na sequência do incidente. Uma das vítimas ficou com ferimentos considerados graves.No local estavam dezenas de crianças acompanhadas pelas famílias que ficaram em choque com o sucedido.