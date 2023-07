Conduz Bugatti a 388 km/h mas pode conseguir escapar à multa

a infração foi cometida em 2022, por um automobilista que conduzia um Bugatti Chiron, capaz de ultrapassar os 400 km/h.

Um condutor foi apanhado por um radar a 388 km/h numa autoestrada na Bélgica em que a velocidade máxima permitida é de apenas 120 km/h, avança a TF1Info. Ainda assim, o condutor pode conseguir evitar uma multa de excesso de velocidade.Segundo as autoridades,Os advogados de defesa alegaram que os radares utilizados nas estradas não foram concebidos para registar com precisão estas velocidades e, logo o valor refletido na multa pode não ser exato. Segundo a TF1Info, os radares de trânsito belgas podem registar velocidades máximas entre 250 e 300 km/h. Acima, as estimativas não são exatas.O Ministério Público pediu que os radares fossem examinados e que as suas características técnicas fossem explicadas com exatidão para poder determinar se a multa seria ou não bem aplicada neste caso.Se os advogados demonstrarem que o radar não está preparado para registar esta velocidade, o condutor ficaria livre de qualquer tipo de punição.