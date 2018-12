Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conferência para adotar pacto global começa hoje em Marrocos e António Costa marca presença

Número de migrantes no mundo está atualmente estimado em 258 milhões, o que representa 3,4% da população mundial.

07:53

A conferência intergovernamental que será marcada pela adoção do primeiro pacto global para a migração começa esta segunda-feira em Marraquexe (Marrocos) e entre os líderes internacionais presentes estará o primeiro-ministro português, António Costa.



O chefe de governo português junta-se assim, entre outros representantes presentes na cidade marroquina, à chanceler alemã, Angela Merkel, e ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, países que também deram um apoio explícito ao Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular (GCM, na sigla em inglês), documento promovido e negociado sob os auspícios das Nações Unidas (ONU).



Dois terços dos 193 países-membros da ONU vão estar a partir desta segunda-feira, e até terça-feira, em Marraquexe, mas o encontro também será marcado por ausências e pela controvérsia que este documento, o primeiro do género, gerou nos últimos meses e nas últimas semanas.



Mesmo não tendo uma natureza vinculativa, o pacto está a dividir opiniões e expôs a divisão no seio da União Europeia (UE) em torno do fenómeno das migrações, com cerca de um quarto dos Estados-membros do bloco comunitário a recusarem subscrever o documento.



Áustria, Hungria, Bulgária, Polónia, República Checa, Eslováquia e Letónia decidiram ficar de fora do documento, juntando-se assim à rejeição de países como os Estados Unidos, Israel, Austrália e República Dominicana.



Entre as críticas apontadas, os países temem que o pacto leve a uma entrada descontrolada de imigrantes.



O pacto, fruto de 18 meses de consultas e negociações entre os Estados-membros da ONU, tem como base um conjunto de princípios, como por exemplo a defesa dos direitos humanos, dos diretos das crianças migrantes ou o reconhecimento da soberania nacional.



O texto também enumera 23 objetivos e medidas concretas para ajudar os países a lidarem com as migrações, nomeadamente ao nível das fronteiras, da informação e da integração, e para promover "uma migração segura, regular e ordenada".



A ONU classifica este documento como uma "conquista histórica" e, perante as críticas levantadas, tem realçado que o pacto deve ser encarado como uma declaração de intenções não vinculativa, "não vai impor nada a ninguém mas oferece soluções".



A organização liderada pelo secretário-geral, António Guterres, também tem frisado que o documento não pretende encorajar a migração, nem visa impedi-la.



O número de migrantes no mundo está atualmente estimado em 258 milhões, o que representa 3,4% da população mundial.