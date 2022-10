Confinamento obrigatório para aves devido a gripe aviária

O confinamento de aves domésticas e de capoeira será tornado obrigatória em toda a Inglaterra a partir de 07 de novembro para combater a propagação da gripe aviária, anunciou esta seugnda-feira o governo britânico.

As medidas exigem legalmente que todos os proprietários "mantenham as suas aves dentro de casa e sigam medidas rigorosas de biossegurança para as proteger da doença, independentemente da espécie ou tamanho", indicou o Ministério do Ambiente num comunicado.

A decisão anunciada esta segunda-feira alarga o confinamento já em vigor em várias zonas de Inglaterra, onde o risco de gripe aviária em aves selvagens foi avaliado como "muito elevado" pelas autoridades sanitárias.