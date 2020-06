Confinamento volta na Alemanha após surto de coronavírus

Este regresso ao confinamento, que afeta mais de 600 mil pessoas, é o primeiro desde que a Alemanha começou a levantar as medidas de restrição no final de abril.







O governo do estado alemão da Renânia do Norte-Vestefália decretou esta terça-feira o confinamento obrigatório nos municípios de Gütersloh e Warendorf até 30 de junho, na sequência de um surto de Covid-19 num matadouro local que já infetou mais de 1500 pessoas.Este regresso ao confinamento, que afeta mais de 600 mil pessoas, é o primeiro desde que a Alemanha começou a levantar as medidas de restrição no final de abril.

pormenores



Inglaterra levanta medidas



O PM britânico Boris Johnson anunciou esta terça-feira o levantamento das medidas de confinamento a partir de 4 de julho, incluindo a reabertura de pubs, restaurantes e hotéis e a redução da distância de segurança de dois metros para “mais de um metro”.





Trigémeos infetados



Três gémeos recém-nascidos no México testaram positivo à Covid-19, num caso “sem precedentes” no Mundo, revelaram os médicos. Dois bebés encontram-se estáveis, mas o terceiro tem problemas respiratórios.





Peregrinação proibida



As autoridades sauditas proibiram a tradicional peregrinação aos santuários islâmicos de Meca e Medina, que todos os anos atrai mais de 2,5 milhões de fiéis, devido à pandemia.





40 casos em Cabo Verde



Cabo Verde registou esta terça-feira 40 novos casos de coronavírus nas ilhas de Santiago, Sal e São Vicente, aumentando para 984 o número de infetados no país.





Juiz obriga Bolsonaro a usar máscara



Um juiz federal brasileiro ordenou esta terça-feira que o presidente Jair Bolsonaro deve passar a usar máscara contra o coronavírus em todas as suas aparições em público, de acordo com as regras das autoridades de Saúde do Distrito Federal de Brasília. Se o presidente se recusar a cumprir a medida poderá ser multado em 2000 reais (342 euros) por dia, determinou o juiz Renato Borelli. n