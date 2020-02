Confirmada terceira morte por coronavírus no cruzeiro 'Diamond Princess' no Japão

Um terceiro passageiro do cruzeiro "Diamond Princess" infetado com coronavírus morreu este domingo.



A notícia foi avançada pelas autoridades japonesas, num momento em que o governo pretende introduzir novas medidas para conter o surto.







O novo coronavírus já matou mais de 2.400 na China. A Comissão de Saúde da China registou mais 648 novos casos de infeção para um total de 76.938.



Recorde-se que Tóquio está a organizar os Jogos Olímpicos de Verão, que vão decorrer em julho deste ano.



O ministro da Saúde, Katsunobu Kato, anunciou que será realizada uma reunião de especialistas na segunda-feira para formular uma política básica para lidar com a doença.



Kato pediu ainda desculpas no sábado por ter permitido que uma mulher infetada deixasse o "Diamond Princess". A passageira chegou à costa na quarta-feira, mas depois deu positivo para a doença no sábado, na província de Tochigi, ao norte de Tóquio. Kato disse no sábado que as autoridades não testaram adequadamente 23 pessoas que desembarcaram do navio, e seu ministério estava tentando entrar em contato com eles para serem testados novamente.



O navio é propriedade da Carnival Corp e transportava inicialmente cerca de 3.700 passageiros e tripulantes, representando mais de uma dúzia de nacionalidades. As autoridades japonesas permitiram a saída de outros passageiros, causando preocupações sobre a possibilidade de de propagação do vírus no país.



Registaram-se até ao momento 634 infecções no navio, de acordo com a emissora nacional NHK.