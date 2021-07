Confirmadas 98 mortes no desabamento de prédio de luxo em Miami

Levine Cava, esta segunda-feira.



Foram contabilizadas esta segunda-feira 98 mortes na sequência do desabamento do prédio de luxo em Miami, EUA.Foi identificada a última vítima mortal desaparecida nos escombros do edifício que colapsou no passado dia 24 de junho. O número foi revelado pela 'mayor' da cidade americana,

Os restos mortais da última vítima foram encontrados por equipas de busca a 20 de julho.





"Hoje posso dizer, graças aos esforços heróicos, que a última pessoa desaparecida restante agora foi contabilizada e identificada", disse Levine Cava.

A busca ininterrupta dos bombeiros de Miami-Dade por vítimas na área do condomínio Champlain Towers South, foi desmobilizada na passada sexta-feira.