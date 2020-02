Confirmado primeiro caso de coronavírus na costa leste dos Estados Unidos

As autoridades de saúde norte-americanas confirmaram este sábado o primeiro caso de contágio do novo coronavírus na costa leste do país, um homem que vive em Boston e regressou recentemente de Wuhan, na China.

De acordo com um comunicado do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, trata-se de um homem que tem entre 20 e 30 anos e está "estável".

O homem "procurou ajuda médica pouco depois de regressar a Massachusetts" e tem estado "em isolamento", é referido na nota.