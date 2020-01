Foram confirmados três novos casos de coronavírus na Alemanha esta terça-feira.Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde em Munique, os novos casos estão relacionados com o primeiro caso confirmado esta segunda-feira. Sobe assim para quatro o número total de casos no país.Segundo a rádio 2DF, os três pacientes recém-infectados são funcionários da empresa Webasto do distrito de Starnberg, onde a primeira pessoa afetada é empregada.Em atualização