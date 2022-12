"Conflito deve terminar em solução diplomática, quanto mais depressa melhor": Putin sobre guerra na Ucrânia

Vladimir Putin considerou ainda as expulsões do gasoduto Nord Stream como um ato terrorista e declarou ainda que o bem estar dos Estados Unidos da América está assente no comércio de escravos. Sobre a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aos EUA Putin não fez qualquer referência.



O presidente russo disse ainda que o país "tem recursos para criar mais armamento".

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou esta quinta-feira numa conferencia de imprensa sobre a economia russa. Enquanto falava aos jornalistas, Putin abordou o conflito na Ucrânia e assegurou que "qualquer conflito deve terminar em solução diplómatica, quanto mais depressa melhor".Vladimir Putin salientou que as reservas das munições russas estão a esgotar-se, assim como as da Ucrânia e reforçou que "mais cedo ou mais tarde quaisquer partes envolvidas no conflito conseguem chegar a um acordo". O líder russo admitiu que quanto mais cedo se conseguir chegar a um acordo "melhor será".Sobre a economia da Rússia, Putin assegura que o país tem mantido uma estabilidade e que o "sistema financeiro deve manter-se estável". "Temos uma lista de planos que queremos realizar em termos de economia e todos são alcançáveis", disse ainda o presidente russo.Acerca do preço do petróleo, Putin assegurou ainda que irá, na próxima semana, assinar um decreto que e que "vão avançar medidas preventivas".