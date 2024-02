Confrontos armados entre a polícia e traficantes impedem milhares de pessoas de sair de casa no Rio de Janeiro

Milhares de moradores das favelas do chamado Complexo da Penha, zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, estão desde o final da madrugada desta quarta-feira, sem poder sair das suas casas para irem trabalhar ou qualquer outro compromisso devido aos violentos confrontos que acontecem há horas entre forças de elite da polícia e criminosos ligados à fação Comando Vermelho. Até às 9h30 locais desta quarta-feira, 12h30 em Lisboa, ainda não tinham sido divulgados dados sobre prisões, feridos ou vítimas fatais, mas nas redes sociais moradores publicavam vídeos com tiroteios intensos e assustadores em inúmeras áreas do vasto complexo de comunidades pobres e cada um protegia-se como podia, pois nem dentro das frágeis residências se está realmente seguro.



Assim que perceberam a aproximação dos agentes do temido BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais, criminosos reforçaram barricadas erguidas nos acessos às favelas e atearam-lhes fogo, para dificultar o avanço da polícia. Os agentes usaram carros blindados para tentar ultrapassar essas barreiras mas em vários locais nem esses veículos especiais conseguiram passar sobre as barricadas e os seus ocupantes foram obrigados a descer e a remover o obstáculo com as próprias mãos debaixo de fogo cerrado das armas dos criminosos, enquanto colegas disparavam sem cessar para dentro da comunidade para tentar protegê-los.

Moradores mostraram na internet que os traficantes usaram até as poderosas armas com balas tracejantes e metralhadoras anti-aéreas, armamento geralmente utilizado por exércitos em guerras convencionais. Explosões ouvem-se desde o final da madrugada por todo o Complexo da Penha e também em algumas comunidades na zona oeste da cidade.

De acordo com a polícia, a gigantesca operação desta quarta-feira tem o intuito de localizar e prender traficantes ligados ao Comando Vermelho, a maior e mais antiga facção criminosa do Rio de Janeiro, que estariam a preparar um grande ataque armado para conquistar favelas da zona oeste da cidade atualmente controladas por milícias, como as favelas da Gardénia Azul, da Muzema, do Rio das Pedras e do Morro do Banco. A prisão de sete traficantes fortemente armados na noite desta terça-feira, 30, quando saiam da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, para se infiltrarem numa área em disputa na zona oeste alertou a polícia para a iminência de um ataque em massa e foi decidido desencadear a operação de hoje.