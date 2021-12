Confrontos armados no sul da Líbia provocam um morto e dois feridos

Um confronto armado em Sabha, sul da Líbia, opôs na última noite a polícia a um grupo ligado a Khalifa Haftar, o "homem forte" do leste do país, provocando um morto e dois feridos, indicou fonte hospitalar.

"Com tanques e artilharia pesada, uma milícia sob o comando de Mabrouk Sahbane, das forças de al-Karama [nome da operação militar lançada em 2014 pelo marechal Haftar, que controla o leste e parte do sul do país], apreendeu 11 veículos todo-o-terreno destinados à polícia, sob ameaça de armas", confirmou, por seu lado, uma nota da Direção de Segurança de Sabha (DSS).

Segundo a DSS, o grupo, associado às forças de Haftar, "obrigou a caravana a procurar refúgio na base aérea de Brak", mais a sul.