Confrontos e violência levam à retirada de passageiros de avião no Brasil

A companhia aérea já reagiu e lamentou o sucedido, tendo ainda assegurado que as ações da equipa de tripulantes foram tomadas tendo em vista a segurança.

SEXTOU! Briga entre passageiros causa tumulto e faz voo da Gol atrasar uma hora em Salvador pic.twitter.com/MuiKJHBh3r — Ailton Dias (@AiltonD59301916) February 3, 2023

Vários passageiros de um voo que seguia de Salvador para São Paulo, no Brasil, envolveram-se esta quinta-feira em confrontos dentro do avião e foram obrigados a sair.De acordo com a companhia aérea Gol citada pelo site brasileiro G1, o incidente aconteceu antes da descolagem, atrasando o voo uma hora, e as pessoas retiradas não seguiram viagem.Nas imagens partilhadas nas redes sociais é possível ver várias mulheres a puxarem cabelos umas às outras e a agredirem-se enquanto gritam. Apesar de os comissários de bordo e outros passageiros tentarem acabar com a situação, as mulheres continuam com as agressões.