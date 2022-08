Confrontos em Bagdade provocam pelo menos dois mortos e 22 feridos

O Iraque declarou esta segunda-feira recolher obrigatório após tiroteios na caótica Zona Verde de Bagdade, que já provocaram pelo menos dois mortos e 22 feridos, quando o líder Moqtada al-Sadr anunciou a sua retirada da cena política.

Dezenas de apoiantes de Moqtada al-Sadr invadiram esta segunda-feira o Palácio da República, em Bagdade, para expressar o seu descontentamento após o clérigo populista iraquiano ter anunciado a sua "retirada definitiva" da política.

Os apoiantes do líder religioso e político entraram no Palácio da República, localizado na ultra-segura Zona Verde da capital iraquiana, levando as forças de segurança a disparar, fazendo pelo menos duas mortes e ferimentos em 22 outras pessoas, de acordo com fontes médicas.