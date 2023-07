Confrontos em campo de refugiados palestinianos no Líbano causam cinco mortos

Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas em confrontos na noite deste domingo no maior campo de refugiados palestinianos do Líbano, perto da cidade portuária de Sidon, sul do país, segundo as autoridades palestinianas.

Segundo a Associated Press (AP), os atos de violência persistem entre facções palestinianas no campo de Ein el-Hilweh, envolvendo grupos militantes islâmicos, obrigando os habitantes a procurar abrigo nos bairros sobrelotados do campo de refugiados.

Em 2017, as facções palestinianas envolveram-se, durante quase uma semana, em confrontos violentos com uma organização militante filiada ao grupo extremista Estado Islâmico.