Confrontos entre grupos armados causam 70 mortos em cinco dias no Haiti

Confrontos entre grupos armados rivais deixaram 70 mortos e 40 feridos em Cité Soleil, a maior favela da capital, Porto Príncipe, entre 14 e 19 de abril, avançou a representação das Nações Unidas no Haiti.

Entre as vítimas mortais contam-se 18 mulheres e dois menores, de acordo com dados divulgados no domingo pelo Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA, na sigla em inglês), que indicam também que 12 mulheres ficaram feridas.

A situação humanitária e de segurança em muitas áreas de Cité Soleil, que tem centenas de milhares de habitantes, "atingiu um nível alarmante", disse o OCHA num comunicado.