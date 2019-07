Manifestantes contra lei da extradição tentam invadir parlamento de Hong Kong

A polícia de Hong Kong carregou esta segunda-feira sobre manifestantes nas imediações do local onde se realizou a cerimónia do 22.º aniversário da transferência de soberania para a China, noticiaram agências internacionais.



De acordo com a imprensa local, milhares de pessoas estão já concentradas nas ruas da região administrativa especial chinesa para a marcha anual pela democracia, mesmo depois de a polícia ter pedido aos manifestantes que cancelassem a marcha ou alterassem a rota.





Recorrendo a um carrinho de supermercado metálico e mais tarde a vários tubos também de metal, os manifestantes tentaram forçar a entrada no edifício da Assembleia.



Nas últimas semanas, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Hong Kong para protestar contra a lei que permitiria a Carrie Lam e aos tribunais processar pedidos de extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios.



Segundo um jornalista da agência France-Presse (AFP) no local, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Pelo menos um pessoa apresentava ferimentos na cabeça.

A intervenção da polícia teve lugar pouco antes da cerimónia do hastear da bandeira, realizada sob alta segurança no Centro de Convenções e Exposições do território.