Confrontos entre polícias e manifestantes na Rússia em protesto contra condenação de ativista

Bashkortostan

Milhares de pessoas manifestaram-se, esta quarta-feira, em frente a um tribunal em, na Rússia, contra a condenação do ativista Fail Alsynov. A polícia interveio durante as ações de protesto, tendo chegado a utilizar gás lacrimogéneo para travar os manifestantes.Circulam imagens nas redes sociais que mostram os confrontos. Segundo a BBC, um manifestante ficou com a "cabeça esmagada" e dezenas de pessoas foram detidas.As autoridades russas abriram um inquérito contra alguns dos manifestantes sob a acusação de "motins em massa", que implicam uma pena máxima de 15 anos de prisão naquele país.Fail Alsynov, ativista de Direitos Humanos, foi condenado a quatro anos de prisão numa colónia por incitar ao ódio étnico, uma acusação que o mesmo nega.