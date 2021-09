Confrontos intensificam-se na única província afegã não controlada por talibãs

Os talibãs intensificaram, nas últimas horas, a ofensiva na província de Panjshir, no norte do Afeganistão, a única de 34 regiões ainda não conquistada pelo grupo fundamentalista, atacando em todas as direções e causando baixas nos dois lados.

"Só nas regiões de Unaba e Darband, em Panjshir, morreram 31 soldados, mas os talibãs avançaram em várias outras frentes da província, tendo o inimigo sofrido pesadas baixas", afirmou hoje o porta-voz dos talibãs Bilal Karimi à agência de notícias espanhola Efe.

"O inimigo está cercado em Panjshir", acrescentou, referindo-se à Frente da Resistência Nacional, formada por guerrilheiros locais e militares do Governo afegão deposto, que se refugiaram nesta região.