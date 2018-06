30 mortos em confrontos na Síria

Jovem civil entre as vítimas mortais.

Por Lusa | 13:01

Pelo menos 29 elementos das forças governamentais e um jovem civil morreram, nas últimas 24 horas, em confrontos entre as forças do regime e fações rebeldes em várias frentes da província de Deraa, no Sul da Síria, informou este sábado o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Os confrontos mais violentos produziram-se durante a noite de sexta para sábado, na cidade de Deraa, onde as tropas leais ao regime de Damasco lançaram um ataque, numa zona situada entre o bairro de Deraa al-Balad e a estrada de Al-Sad, contra as forças rebeldes, que ripostaram, resultando baixas em ambas as fileiras.

Nesses confrontos, pelo menos 17 combatentes leais ao governo sírio perderam a vida, refere o Observatório, que não deu indicações sobre as baixas entre as fações rebeldes, mas acrescentou que um jovem civil morreu.