Polícia usa gás lacrimogéneo para dispersar confrontos durante Carnaval no Rio de Janeiro

Polícia Militar recorreu ao uso de bombas de gás, gás pimenta e cassetetes para dispersar o público durante atuação da cantora Ludmilla.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 17:25

O desfile do bloco de Carnaval "Fervo da Lud", comandado pela famosa cantora Ludmilla, terminou em pancadaria generalizada e confronto com a Polícia Militar ao início da tarde desta terça-feira no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Vários foliões e outros tantos polícias ficaram feridos e foram levados para hospitais da cidade, nomeadamente o Hospital Sousa Aguiar, no caso dos foliões, e o Hospital da Polícia Militar, no caso dos agentes.

O bloco, que arrastava atrás de si cerca de dois milhões de pessoas, segundo a organização, percorria as ruas do centro da capital fluminense quando, perto das 12h00, hora local, 15h00 em Lisboa, começou uma pancadaria generalizada entre foliões. O desfile parou e a Polícia Militar interveio, conseguindo a muito custo conter os brigões.

O desfile foi retomado, mas 30 minutos depois, outra confusão começou, desta feita ainda maior do que a anterior. A Polícia Militar usou então bastões e granadas de gás lacrimogéneo para tentar conter os mais exaltados, mas a pancadaria generalizou-se.

A partir daí, os agentes usaram de violência, e em alguns casos cercaram foliões isolados e agrediram-nos com força. A truculência policial atingiu até a imprensa, e vários repórteres-fotográficos e cinematográficos foram também cercados, e ameaçados se fizessem imagens dos abusos policiais.

Sem outra alternativa, Ludmilla cancelou o resto do desfile, cerca de duas horas antes do previsto. Os convidados dela desceram do camião de som sob proteção e deixaram o local sem problemas de maior, apesar dos ânimos exaltados.

Rio de Janeiro, 05/03/2019. PM dispersa confusão com bomba de efeito moral e spray de pimenta, causando desespero nas centenas de crianças que estavam no Fervo da Lud.



Tristeza do Carnaval. pic.twitter.com/8STioYfQek — Lola Ferreira (@lolaferreira) March 5, 2019









Carnaval do Rio de janeiro

Lamentável , conseguiram acabar com o bloco da @Ludmilla pic.twitter.com/m2aunodMKq — Dona Encrenca (@Flamenguista96) March 5, 2019