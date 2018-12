Confrontos violentos em Paris já causaram 89 feridos e 183 detenções

Entre os feridos estão 16 polícias.

Por Lusa | 17:20

Pelo menos 80 pessoas, incluindo 16 polícias, ficaram feridos nos violentos protestos ocorridos este sábado em Paris, que provocaram também 183 detenções de ativistas do movimento "coletes amarelos", indica a Associated Press (AP).

Os protestos relacionados com a elevada carga fiscal e a subida do custo de vida motivou uma série de distúrbios violentos nas ruas da capital francesa com a polícia a responder aos manifestantes com canhões de água e gás lacrimogéneo.

Tratou-se do terceiro fim de semana consecutivo de confrontos e distúrbios em Paris, com sinais de violência que contrastam com outras manifestações do género em outras regiões de França que se desenrolaram sem grandes sobressaltos.