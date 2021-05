Congressista Matt Gaetz investigado por escândalo de sexo com menores planeia corrida às presidenciais de 2024

O congressista Matt Gaetz, aliado do ex-presidente Donald Trump, planeia concorrer às presidenciais de 2024 caso Trump escolha não o fazer.Gaetz, do Partido Republicano, fez o anúncio esta quarta-feira numa mensagem enviada ao New Yor Post."Apoio Donald Trump para presidente. Encorajei-o diretamente a concorrer e ele deu-me indicação de que o faria", começou por dizer o político. Caso isso não aconteça, o congressista já manifestou as suas intenções. "Se Trump não concorrer, estou certo que conseguirei derrotar o que restar de Joe Biden em 2024", concluiu.De referir que Matt Gaetz foi alvo de uma investigação federal por viajar entre Estados com uma menor de 17 anos, com quem mantinha relações sexuais. A Comissão de Ética da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos abriu, em abril, uma investigação a Matt Gaetz, congressista republicano suspeito de vários crimes, incluindo tráfico sexual de menores.