O congressista republicano George Santos, acusado de inventar grande parte do seu currículo académico e profissional, foi acusado de assédio sexual por um membro do seu gabinete."Perguntou-se se eu tinha um perfil no Grindr [aplicação para encontros gay]. Depois sentou-se ao meu lado e pôs a mão na minha perna e na minha virilha. Disse que o marido estava fora e convidou-me para ir a casa dele", disse o assessor Derek Myers, que recusou os avanços e acabou por ser despedido.