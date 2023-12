A maioria republicana da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA aprovou quarta-feira à noite a abertura de um inquérito formal de destituição contra o Presidente Joe Biden por, alegadamente, ter beneficiado dos negócios feitos pelo filho, Hunter, quando era vice-presidente, embora vários meses de investigação não tenham produzido quaisquer provas de irregularidades.









A aprovação formal do inquérito possibilita, entre outras coisas, que a comissão de investigação nomeada pelos republicanos possa forçar a Casa Branca a entregar documentos oficiais que sejam considerados relevantes. Porém, mesmo que a destituição de Biden venha a ser aprovada pela maioria republicana da Câmara, é muito pouco provável que seja aprovada pelo Senado, onde os democratas têm maioria.

Biden acusou os republicanos de se preocuparem mais em atacá-lo com “mentiras” do que em trabalharem para melhorar a vida dos americanos, enquanto a Casa Branca considerou a investigação como uma “artimanha política sem qualquer fundamento” destinada a atacar a reputação do Presidente durante a campanha eleitoral.